Омский минпром прокомментировал отключение газа на севере области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В региональном министерстве промышленности и научно-технического развития прокомментировали ситуацию с перебоями в газоснабжении Тарского, Тевризского и Знаменского районах. С наступлением морозов жители этих районов традиционно жалуются на отключения газа в домах.
В профильном ведомстве пояснили, что из-за аномальных холодов ресурсоснабжающие организации могут ограничить подачу газа, поставляемого с Тевризского газоконденсатного месторождения. Это нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций. По словам чиновников, речь идет только о тех домах, где есть резервные запасы топлива и альтернативные источники отопления.
– Жилые дома, в которых газ является единственным источником тепла, а также объекты социальной сферы без газоснабжения не останутся, – сказал первый заместитель министра промышленности и научно-технического развития Омской области Игорь Лукьянов.
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