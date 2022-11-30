Омский минпром прокомментировал отключение газа на севере области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном министерстве промышленности и научно-технического развития прокомментировали ситуацию с перебоями в газоснабжении Тарского, Тевризского и Знаменского районах. С наступлением морозов жители этих районов традиционно жалуются на отключения газа в домах.

В профильном ведомстве пояснили, что из-за аномальных холодов ресурсоснабжающие организации могут ограничить подачу газа, поставляемого с Тевризского газоконденсатного месторождения. Это нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций. По словам чиновников, речь идет только о тех домах, где есть резервные запасы топлива и альтернативные источники отопления.

– Жилые дома, в которых газ является единственным источником тепла, а также объекты социальной сферы без газоснабжения не останутся, – сказал первый заместитель министра промышленности и научно-технического развития Омской области Игорь Лукьянов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru