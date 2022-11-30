За 5 лет в Омской области проведут ремонт 850 километров дорог и построят 53 километра новых

Пока в районах области нормативам соответствуют 68% дорог, в некоторых селениях не хватает новых направлений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 ноября в столице прошла встреча руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и омского губернатора Александра Буркова. Обсудили развитие дорожной инфраструктуры на территории Омской области, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подписанная в итоге программа дорожных ремонтов рассчитана на 2023-27 годы с вложениями 64 млрд рублей, в том числе 10 млрд рублей из федерального бюджета.

В ближайшую пятилетку в Омской области планируется отремонтировать более 850 км дорог и построить 53,4 км новых. Этот план включает строительство «Северного обхода», реконструкцию развязки «Станция Входная», ремонт дорог по направлению Тара - Усть-Ишим, продолжение работ на дорожных объектах направления Омск – Нижняя Омка

- По итогам 2022 года доля нормативных дорог превысит 45,6%, а в Омске составит 78,8%. Что касается 2023 года, то мы уже заключили 25 контрактов на 36 объектов на общую сумму 5,9 млрд рублей. Это 94,6% предусмотренного на будущий год финансирования, — отметил губернатор.

Губернатор подробно рассказал о планах по реконструкции развязки «Станция Входная» протяженностью 6,7 км. Здесь расположена двухуровневая развязка: с пересечением дороги Троицкое – Чукреевка с трассой Р-254 «Иртыш», а также еще три пересечения с Западно-Сибирской железной дорогой.

Объект требует оперативной реконструкции, но сейчас включен в федеральный перечень на 2027 год. В случае выделения Федерацией дополнительных средств удастся начать работы раньше запланированного срока. Омский губернатор также рассказал о проведенных работах и планах по реконструкции федеральных трасс и расширению дорог с двух до четырех полос, а также о капитальном ремонте и расширении всех подъездов к Омску в радиусе 50 км

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