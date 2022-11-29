Здание арестантских палат в Омске признали объектом культурного наследия

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Накануне минкульт Омской области включил здание «Зимних арестантских палат», расположенное по адресу улица Гусарова, 4, в госреестр объектов культурного наследия. Оно стало памятником истории и архитектуры регионального значения. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Юрий Трофимов.

Деревянное здание было построено в 1824 году как часть Омского военного госпиталя. В 1874 году оно было перестроено. В его стенах во время каторги проходил лечение классик русской литературы Федор Достоевский.

Отметим, в соответствии с документом на территории земельного участка, на котором находится данный объект, запрещено строить какие-либо капитальные объекты, проводить земляные и иные виды работ.

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