В Омской области продлили режим повышенной готовности до Нового года

Фото: пресс-служба правительства Омской области
В Омской области оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил режим повышенной готовности до 31 декабря 2022 года.
Решение продлить режим повышенной готовности до Нового года было принято для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Все действующие ограничения будут сохранены.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю было зарегистрировано 228 случаев COVID-19, болеют преимущественно взрослые старше 18 лет. Также в Омской области растет заболеваемость ОРВИ - за последнюю неделю свыше 13 тысяч случаев. Прирост за неделю составил 38,9%. В основном заражаются дети до 14 лет.
На заседании оперштаба было также согласовано проведение мероприятия в честь Дня добровольца. Оно пройдет 5 декабря. В нем примут участие около 600 человек. Пройдет торжественное мероприятие в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами.
Напомним, последний раз оперштаб собирался в Омске 30 октября 2022 года.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru