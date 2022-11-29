В Омской области продлили режим повышенной готовности до Нового года

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил режим повышенной готовности до 31 декабря 2022 года.

Решение продлить режим повышенной готовности до Нового года было принято для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Все действующие ограничения будут сохранены.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю было зарегистрировано 228 случаев COVID-19, болеют преимущественно взрослые старше 18 лет. Также в Омской области растет заболеваемость ОРВИ - за последнюю неделю свыше 13 тысяч случаев. Прирост за неделю составил 38,9%. В основном заражаются дети до 14 лет.

На заседании оперштаба было также согласовано проведение мероприятия в честь Дня добровольца. Оно пройдет 5 декабря. В нем примут участие около 600 человек. Пройдет торжественное мероприятие в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами.

Напомним, последний раз оперштаб собирался в Омске 30 октября 2022 года.

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