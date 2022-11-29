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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:38

В Санкт-Петербурге пройдёт Всероссийский конгресс по охране труда

Источник:kp.ru
Фото: Предоставлено Министерством труда и социальной защиты РФ.

Фото: Предоставлено Министерством труда и социальной защиты РФ.

30 ноября – 2 декабря в Санкт-Петербурге состоится Всероссийский конгресс по охране труда. Организаторами выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство Ленинградской области.

В конгрессе примут участие представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ответственных за осуществление государственной политики в области охраны труда.

Работа Конгресса направлена на разработку единых механизмов регулирования в сфере охраны труда, обсуждения лучших практик в сфере охраны труда.

Программа Конгресса также включает в себя посещение передовых предприятий Ленинградской области.