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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:36

В омских Нефтяниках до конца 2022 года 23 многоэтажки переведут на природный газ

По программе газификации Омской области на 2021-2025 годы «голубое топливо» появится в нескольких десятках домов
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Jсновная причина перевода многоквартирных домов на природный газ - отмена госрегулирования цен на сжиженный газ для населения, в связи с чем стоимость данных услуг для потребителей взлетела в 2,5 раза.

Jсновная причина перевода многоквартирных домов на природный газ - отмена госрегулирования цен на сжиженный газ для населения, в связи с чем стоимость данных услуг для потребителей взлетела в 2,5 раза.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске до конца этого года на природный газ переведут 23 многоквартирных дома в омских Нефтяниках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне «голубое топливо» появилось в доме №33 по улице Бородина. По региональной программе газификации на 2021-2025 годы многоэтажные жилые дома, расположенные в границах улиц Заозерная - Красноярский тракт - проспект Менделеева - Малиновского будут переведены с сжиженного на природный газ.

Напомним, основная причина перевода многоквартирных домов на природный газ - отмена госрегулирования цен на сжиженный газ для населения, в связи с чем стоимость данных услуг для потребителей взлетела в 2,5 раза.

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