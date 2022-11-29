Мэр Омска Шелест лично проверил ремонт теплосетей на улице Малунцева

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Ремонт теплосетей на улице Малунцева лично проверил мэр Омска Сергей Шелест. Сейчас на месте работают коммунальщики из «Тепловой компании».

- Сварка, замена участка коммуникаций и запуск отопления займут около 3-4 часов. Жители были предупреждены заранее. Работы производятся во избежание более серьезных порывов, - прокомментировал градоначальник.

Шелест признался, что коммунальные сети в городе находятся в упадке. Особенно те, которые принадлежат МП «Тепловая компания». Но вот отчаиваться омичам не стоит. Власти уже подготовили проект «выздоровления» для муниципального предприятия.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В ближайшие годы, уверен мэр, ситуация наладится. Что касается жителей, сейчас на страже коммунальных аварий стоят 8 землеройных и 10 откачивающих машин, 9 автокранов и порядка 20 других спецавтомобилей. Все они дежурят в круглосуточном режиме.

Между тем, ситуация с отоплением в городе все же налаживается. Относительно прошлого года уменьшилось количество обращений от омичей - почти вдвое. В этом году с 23 сентября по 28 ноября поступило 3 063 звонков с жалобами на холодные трубы, в 2021 эта цифра достигала 6 202.

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