Около 44 тысяч новогодних подарков от губернатора для детей поставит омская компания

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне стали известны итоги аукциона на поставку сладких подарков для маленьких жителей Омской области от губернатора.

Победителем стала омская компания ООО «Мирфирм». За 19,6 миллионов рублей она должна будет собрать и доставить до 20 декабря почти 44 тысячи сладких наборов, в которых будет 37 видов конфет. Стоимость каждого из них не должна превышать 450 рублей.

Сладкие подарки передадут в детские дома, малоимущие семьи, детям-инвалидам, а также семьям мобилизованных и другим. На каждой коробке будет размещено поздравление от губернатора Омской области.

Напомним, ООО «Мирфирм» становилось победителем торгов на поставку новогодних подарков в 2020 и 2021 году.

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