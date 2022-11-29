В Омске после реконструкции открыли АЗС по улице Барабинской

Фото: ООО «Управление АЗС»

Накануне в Омске завершили реконструкцию автозаправочной станции в Октябрьском округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Управление АЗС» разрешение на ввод в эксплуатацию автозаправки, расположенной по адресу улица Барабинская, 20в.

Благодаря выполненным работам теперь на данной АЗС можно заправить автомобиль как привычным моторным топливом и сжиженным углеводородным газом, так современным экологичным топливом - компримированным природным газом.

Напомним, ранее в Омске суд закрыл автозаправочную станцию в районе конечной остановки общественного транспорта «улица Гашека».

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