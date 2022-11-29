Строители начали отделочные работы в детсаду в омском Большеречье

Все помещения дошкольного учреждения приспособлены для детей с ограниченными возможностями. Фото: пресс-служба минстроя Омской области

В детском саду в поселке Большеречье строители приступили к отделочным работам. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Омской области.

Сейчас строители завершают закрытие теплового контура здания и приступили к работам внутри. Идет монтаж лестниц. В помещениях садика работают электрики и специалисты по запуску теплового узла. Не останавливаются и работы по устройству и утеплении кровли.

Детсад на 101 место в Большеречье возводят по нацпроекту «Демография». В нем будет организовано несколько ясельных групп. Все его помещения приспособлены для детей с ограниченными возможностями.

Напомним, завтра, 30 ноября, в Омске откроют детский сад на 260 мест в микрорайоне «Прибрежный» в Кировском округе.

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