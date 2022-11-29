Средняя зарплата школьных учителей в Омской области составила 35 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Омскстат поделился данными о средней заработной плате в социальной сфере и науке в регионе.

Как следует из данных ведомства, среднемесячная зарплата школьных учителей в Омской области в период с января по сентябрь 2022 года составила 34,5 тысяч рублей. По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года она выросла на 2,9 тысяч рублей.

Работники дошкольных учреждений стали получать на 3,5 тысяч рублей больше - 30,3 тысячи рублей ежемесячно.

Преподаватели омских вузов в среднем зарабатывают 73,7 тысяч рублей в месяц, что на 5,9 тысяч рублей больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Зарплата их коллег из сферы начального и среднего профессионального образования выросла всего на 2,4 тысячи рублей и составила 36,1 тысячи рублей.

Научные сотрудники также стали богаче - их ежемесячная зарплата выросла с 62,5 до 65,7 тысяч рублей.

По данным статистиков, врачи и работники медорганизаций с высшим образованием в среднем зарабатывают 69,9 тысяч рублей ежемесячно. Они стали получать больше на 3,8 тысяч рублей. Зарплата среднего медицинского (фармацевтического) персонала выросла до 34,5 тысяч рублей. Младший медперсонал может похвастаться заработной платой в 31,8 тысяч рублей.

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