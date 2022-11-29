Заведующая отдела ветлаборатории в Омской области получила 3 года условно за взятку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омской области вынесли приговор завотделом лаборатории ветеринарной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Москаленскому району». Женщину признали виновной в получении взятки и служебном подлоге.

По данным следствия и суда, женщина, будучи должностным лицом в сфере государственного ветеринарного надзора, получила взятку в размере 25 тысяч рублей от бизнесмена, занимающегося забоем крупного рогатого скота и продажей мяса. Предприниматель передал ей эту сумму в качестве благодарности за оформление фиктивных ветеринарных сертификатов, дающих право на торговлю мясной продукции.

Суд приговорил женщину к 3 годам и 2 месяцам условно и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили в течение 3 лет занимать должности, которые связаны с осуществлением функций ветеринарного надзора.

Напомним, ранее в получении взятки и служебном подлоге обвинили начальника ж/д станции «Комбинатская».

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