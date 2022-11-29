Шар «Держава» в Омске планируют привести в порядок на деньги мецената

Фото: autotravel.ru

Накануне мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале поделился итогами заседания топонимической комиссии. На нем были обсуждены установка памятника основателю города и судьба шара «Держава».

По словам градоначальника, члены комиссии приняли решение согласовать установку памятника Бухгольцу на Иртышской набережной. В ближайшее время это предложение рассмотрит профильный комитет омского Горсовета, после чего его обсудят на заседании городского парламента. Если депутаты проголосуют «за», то монумент будет установлен на набережной Иртыша напротив «Океана».

Таким образом, шар «Держава» останется на своем месте. Его на деньги мецената планируют отлить из металла, как и предполагал изначальный проект.

- Что касается шара Держава, то им, безусловно, нужно заниматься. Совместно с художниками и краеведами обратимся к истории создания памятника, посчитаем, во сколько обойдётся исполнить его в добротных материалах. Параллельно будем искать мецената, который нам поможет, - рассказал Шелест.

Напомним, ранее на месте шара хотели установить памятник основателю городу Ивану Бухгольцу, а его перенести в другое место, в том числе в парк имени 300-летия Омска. Против этой идеи выступили многие омичи, а также бывший главный архитектор города и бюро, занимающееся разработкой концепции парка на Левобережье.

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