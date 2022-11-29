Зарплаты врачей в Омской области выросли до 70 тысяч рублей

Правда? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Омскстат опубликовал данные наблюдения в сфере оплаты труда работников социальной сферы и науки Омской области за 8 месяцев 2022 года.

По данным статистического ведомства, в период с января по сентябрь 2022 года среднемесячная заработная плата врачей и работников медорганизаций с высшим образованием составила 69,9 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 3,8 тысяч рублей.

Средний медицинский (фармацевтический) персонал получал ежемесячно в среднем 34,5 тысяч рублей. Если сравнивать с данным за период с января по сентябрь 2021 года, заработная плата увеличилась на 1,8 тысяч рублей.

Средняя заплата младшего медперсонала выросла до 31,8 тысяч рублей в месяц. Таким образом, она стала больше на 2,4 тысячи рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Омской области наблюдается острый дефицит врачей-педиатров.

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