Владимир Путин присвоил почетное звание ректору Омского ГАУ Оксане Шумаковой

Фото: сайт ОмГАУ

Накануне президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» ректору Омского ГАУ Оксане Шумаковой.

Соответствующий указ, подписанный президентом 28 ноября, был размещен на портале правовой информации.

Доктор экономических наук, профессор Оксана Шумакова занимает пост ректора Омского государственного аграрного университета с лета 2015 года. В вузе она работает уже более 27 лет. Шумакова является автором свыше 160 научных публикаций, среди которых 15 монографий и 30 учебных пособий.

Напомним, ранее Владимир Путин присвоил почетное звание омскому врачу анестезиологу-реаниматологу Александру Ревзину, которые посвятил медицине более 39 лет своей жизни.

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