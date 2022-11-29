ВККС РФ не удовлетворила жалобу омского мирового судьи на региональную КСС

Махинич занимал пост мирового судьи 10 лет - с 2012 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ не удовлетворила жалобу омского мирового судьи Марии Махинич.

В понедельник, 28 ноября, в Москве состоялось заседание ВККС РФ. Нам нем была рассмотрена жалоба Махинич на ККС Омской области. Ранее региональная коллегия отказала женщине в продлении полномочий мирового судьи судебного участка №67 в Октябрьском судебном районе Омска. Она занимала этот пост с 2012 года. Члены ВККС РФ не удовлетворили жалобу Махинич и оставили решение омских коллег без изменений.

Примечательно, что по постановлению регионального парламента срок полномочий мирового судьи ограничен 10 годами. Махинич как раз занимала этот пост 10 лет (с 2012 года).

Напомним, ранее в Омской областном суде начался массовый исход судей. С начала осени восемь человек покинули судебную инстанцию.

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