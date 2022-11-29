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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:51

В Омске завтра откроют долгожданный детсад в микрорайоне Прибрежный

Дошкольное учреждение на омском Левобережье получило все разрешительные документы
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что завтра, 30 ноября, в микрорайоне «Прибрежный» откроют детский сад.

По словам Шелеста, дошкольное учреждение на 260 мест в микрорайоне «Прибрежный» в Кировском округе получило все разрешительные документы. Детсад уже оснащен всем необходимым для маленьких омичей. Долгожданное открытие состоится завтра, 30 ноября.

Напомним, данный детский сад был построен на средства, выделенные по нацпроекту «Демография»

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