В Омске завтра откроют долгожданный детсад в микрорайоне Прибрежный

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что завтра, 30 ноября, в микрорайоне «Прибрежный» откроют детский сад.

По словам Шелеста, дошкольное учреждение на 260 мест в микрорайоне «Прибрежный» в Кировском округе получило все разрешительные документы. Детсад уже оснащен всем необходимым для маленьких омичей. Долгожданное открытие состоится завтра, 30 ноября.

Напомним, данный детский сад был построен на средства, выделенные по нацпроекту «Демография»

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