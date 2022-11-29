В Омске еще два многоквартирных дома признали аварийными

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне на сайте омской мэрии было опубликовано постановление о признании аварийными и сносе двух домов, подписанное главой города Сергеем Шелестом.
Как следует из документа, статус аварийных получили дома, расположенные по адресам 1-проезд Челюскинцев,7 и улица Осипова, 50. В первом здании 1957 года постройки находятся из 4 подъезда и 8 квартир, а во втором - 2 подъезда и 8 квартир. Расселить данные ветхие дома планируют до 31 декабря 2029 года.
Напомним, стало известно, что Омская область получит более 1 миллиарда рублей на расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
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