Ученые ОмГАУ стали лауреатами общенациональной премии «Профессор года» Российского профессорского собрания

Ученые Омского ГАУ Н.Б. Гаврилова и И.А. Бобренко - лауреаты общенациональной премии «Профессор года» Российского профессорского собрания.

Ежегодно на форуме вручаются общенациональные премии Российского профессорского собрания за выдающиеся научные результаты в области образования и науки. Премии учреждены в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников.

Премия «Профессор года» присуждается по отраслям науки и федеральным округам российским докторам науки и ученым без ограничения возраста, работающим в научных или образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Российской Федерации, имеющим выдающиеся научные результаты в области образования и науки.

В этом году лауреатом премии «Профессор года» по Сибирскому федеральному округу в номинации «Технические науки» стала Наталья Борисовна Гаврилова, профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, д-р техн. наук, а в номинации «Сельскохозяйственные науки» лауреатом стал Игорь Александрович Бобренко, профессор кафедры агрохимии и почвоведения, д-р с.-х. наук.

Поздравляем ученых Омского ГАУ с заслуженной наградой!

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.