В Омске здание 1915 года постройки в Глухом переулке собираются лишить статуса памятника

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Накануне на портале госзакупок был размещен аукцион на проведение государственной историко-культурной экспертизы двухэтажного дома 1915 года постройки в Кировском округе, являющегося объектом культурного наследия.

Стартовая цена контракта - 650 тысяч рублей. На эти средства подрядчик, которого определят 22 декабря 2022 года, должен будет провести в течение 90 дней историко-культурную экспертизу.

По информации издания «Новый Омск», историческое здание площадью более 1,5 тысяч квадратных метров, расположенное по адресу улица Суровцева, 1/Глухой переулок, 120 планируют исключить из единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ.

Отметим, в двухэтажном здании 1915 года постройки, признанном ныне аварийным, во время Гражданской войны находился штаб восстания 22 декабря 1918 года четвертого района города Омска. Об этом свидетельствуют мемориальная доска, установленная на его фасаде.

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