Омский губернатор Александр Бурков и аким области Абай договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков и глава казахстанской области Абай Нурлан Уранхаев подписали протокол о намерениях заключить соглашение о сотрудничестве.

Подписание документа состоялось на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.

По словам Буркова, во время переговоров аким области Абай Нурлан Уранхаев сообщил, что заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений для расширения сотрудничества, укрепления внешнеэкономических связей.

- Область Абай интересна для нас с точки зрения логистических позиций, ее города также расположены на реке Иртыш. Омский бизнес готов поставлять в область продукты питания, машиностроительную продукцию, сельхозтехнику. Считаю наше сотрудничество будет перспективным и в образовании. Мы заинтересованы в привлечении молодежи области Абай к разработке и реализации совместных социальных проектов для выстраивания международного молодежного сотрудничества, создания условий для самореализации, профессионального и творческого развития, - сказал Александр Бурков.

Следующий этап в развитии взаимоотношений регионов двух государств - подготовка соглашения о сотрудничестве. Работу над ним омские власти будут вести совместно с казахстанской стороной.

Напомним, на данный момент правительство Омской области заключило соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Алма-Атинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской,Северо-Казахстанской и Семипалатинской областями Республики Казахстан.

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