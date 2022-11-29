В Омске подросток попал под колеса электрички

Мальчику повезло - он отделался лишь травмами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске произошла очередная трагедия с участием электропоезда, в результате которой пострадал подросток. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК РФ.

По предварительной версии, 28 ноября 2022 года около 17:30 вблизи платформы Привокзальная в Ленинском округе 15-летний подросток пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, вследствие чего был сбит проходящей электричкой. Мальчик выжил - его с травмами доставили в медучреждение.

На месте происшествия сейчас работает следственная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются

Омские следователи Восточного МСУТ СК России проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

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