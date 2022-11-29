В Омске разыскивают подростка в черной шапке, который ушел гулять и не вернулся

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в омский отдел полиции № 7 обратилась 36-летняя местная жительница с сообщением о пропаже сына.

Омичка рассказала правоохранителям, что ее 16-летний сын Иван Семин ушел 27 ноября 2022 около 18:00 ушел гулять и с тех пор не вернулся домой.

Приметы подростка: одет в черную шапку с белыми буквами, в серую куртку с капюшоном с надписью на спине Adidas, спортивные штаны с белыми лампасами и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-35-02 или 89050967372.

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