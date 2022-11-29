Около 250 школьников прошли профессиональные пробы в ОмГПУ

Накануне в Омском педагогическом прошел День профессий. Познакомиться со всеми факультетами ОмГПУ приехали около 250 школьников из Омска и Омской области. У каждого старшеклассника была возможность пройти разные профессиональные пробы и познакомиться с педагогическими и непедагогическими профессиями на практике.

На открытии Дня профессий проректор по учебной работе ОмГПУ Наталья Макарова отметила, что профессиональные пробы помогут школьникам при выборе своего профессионального пути. «Выбирать профессию нужно по любви. Ко Дню профессий в ОмГПУ подключились все девять факультетов и подготовили для школьников 30 профессиональных проб. Это отличная возможность примерить на себя профессию и понять, что нравится именно вам», – добавила Наталья Макарова.

«Скажу честно – было круто! Больше всего мне запомнился урок обществознания, на котором мы представили себя президентом своей придуманной республики. В Омском педагогическом университете я уже не в первый раз, но здесь меня всегда удивляют интересными представлениям, творческим подходом и профессионализмом. Желаю вам оставаться таким же крутыми», – рассказала ученица Звонаревокутской школы Екатерина Лен.

«Мероприятие очень интересное! Оно помогает по-другому посмотреть на университет. Я смогла попробовать себя в трех профессиональных пробах. На факультете математики, информатики, физики и технологии мне удалось попробовать на себе профессию учителя информатики для цифровой школы. Я познакомилась с новыми технологиями, которые применяются в обучении. Во второй и третьей пробе я побывала в роли учителя географии и биоэколога. Хоть я уже долгое время учусь в педагогическом классе в ОмГПУ, я все равно сегодня узнала для себя много нового. Приятным бонусом стал приз, полученный по итогам розыгрыша. Я благодарна всем, кто организовал такое чудесное мероприятие, которое позволяет по-новому знакомиться с университетом», – рассказала ученица педагогического класса Анастасия Рубан.

«Благодаря Дню профессий в ОмГПУ я наконец-то определилась с выбором образовательного учреждения. Также этот день помог мне выбрать направленность, а именно – иностранные языки. Очень все понравилось», – рассказала ученица Марьяновской школы № 3 Снежана Хамова.

Добавим, что уже 8 декабря с 14 до 16 часов в главном корпусе Омского педагогического университета пройдет День ОмГПУ в Омском муниципальном районе. Участниками профориентационного мероприятия могут стать ученики 9-11-х классов. Подробности можно узнать у организаторов по телефону (3812) 24-64-20.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.