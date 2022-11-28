Свалку в Советском округе Омска ликвидируют за 840 млн рублей

Деньги на проведение работ уже выделены в казне города Омска.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
За 840 млн рублей ликвидируют свалку в Советском округе Омска. Об этом сообщает департамент строительства.
На эти цели средства уже выделены. Контракт на выполнение работ заключен с владимирской компанией ООО «Баромембранная технология — сервис».
Подрядчик должен исполнить свои обязательства до мая 2024 года. При этом, в планах горадминистрации еще два контракта на устранение свалок в районе Западного и Ново-Южного кладбищ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru