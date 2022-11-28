«Росводоканал Омск» напоминает омичам правила пользования водоразборными колонками

В связи с наступлением низких минусовых температур, «Росводоканал Омск» напоминает горожанам правила пользования водоразборными колонками.

Воду из колонок преимущественно набирают и используют жители частного сектора. В настоящее время в Омске 898 общественных водоразборов, из них только у 66 есть система электроподогрева, а остальные в условиях морозов - могут выйти из строя. Главная причина перемерзания колонок - нарушение правил их эксплуатации. В том числе, использование непредназначенной тары для набора воды, присоединение шлангов и труб.

Чтобы не допустить перемерзания колонки, жителям следует соблюдать простые правила эксплуатации:

- при наливании воды рычаг колонки необходимо опускать максимально вниз, чтобы напор был как можно сильнее;

- нельзя надевать на колонку шланг, так как это препятствует полному сливу воды из механизма. Если в корпусе или в водоприёмнике останется вода, то при минусовой температуре она замерзнет, расширится и колонка временно прекратит подачу воды.

Если колонка вышла из строя, горожанам следует сообщить об этом в контакт-центр или в диспетчерскую службу омского водоканала по телефонам: 53-00-11, 75-16-00.