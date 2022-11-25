Омский мэр Шелест подписал соглашение о меценатской поддержке в адрес лицея № 64

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Число меценатов, готовых участвовать в жизни омских школ растет. Сегодня лицей № 64 обрел надежного помощника — ООО «Таврида Электрик Омск». Соглашение подписано с директором компании Василием Васильевичем Черемисиным. Он является выпускником этой школы, здесь учатся его дети, и он не понаслышке знает потребности учреждения. В ближайших планах ремонт кабинета физики, обновление учебно-методической базы, - сообщил сегодня омский мэр Сергей Шелест в своем telegram-канале.

Градоначальник отметил, что школа с углубленным изучением различных дисциплин уже много лет славится выпускниками - видными учеными, инженерами, педагогами.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Взятая когда-то образовательная планка высока и сейчас. При этом важно, чтобы слова педагога подкреплялись положенными лабораторными и практическими работами, а кабинеты отвечали образовательным стандартам: учить физику по картинкам неэффективно, - резонно отметил Сергей Николаевич.

С помощью ООО «Таврида Электрик Омск» Шелест пообещал сделать для ребят такой интересный класс.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

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