В Омске автобус №119 изменит схему движения с 1 декабря

Фото: телеграм-канал «Комнатный урбанист»
Схему движения с 1 декабря изменят автобусы маршрута №119. Об этом пишет телеграм-канал «Комнатный урбанист».
Ссылаясь на объявления, размещенные в общественном транспорте, благодаря нововведениям должно улучшиться обслуживание улицы 20 лет РККА. Остановки «Администрация Октябрьского округа», «Омскэлектро» и «Объединение имени П.И. Баранова – Дворец школьников» из схемы маршрута № 119 исключаются.
С подробностями можно ознакомиться на карте-схеме.
Напомним, что в Омске продолжается внедрение новой транспортной сети. В рамках изменений оптимизируются маршруты, а также появляются новые.
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