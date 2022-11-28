В Омске автобус №119 изменит схему движения с 1 декабря

Фото: телеграм-канал «Комнатный урбанист»

Схему движения с 1 декабря изменят автобусы маршрута №119. Об этом пишет телеграм-канал «Комнатный урбанист».

Ссылаясь на объявления, размещенные в общественном транспорте, благодаря нововведениям должно улучшиться обслуживание улицы 20 лет РККА. Остановки «Администрация Октябрьского округа», «Омскэлектро» и «Объединение имени П.И. Баранова – Дворец школьников» из схемы маршрута № 119 исключаются.

С подробностями можно ознакомиться на карте-схеме.

Напомним, что в Омске продолжается внедрение новой транспортной сети. В рамках изменений оптимизируются маршруты, а также появляются новые.

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