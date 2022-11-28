303 омича потеряли работу за последние три месяца

Сокращение, в основном, происходило в госсекторе. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За последние три месяца в Омской области сократили 303 сотрудника. Об этом сообщает Омскстат.

По данным статистов, за третий квартал текущего года на работу приняли 40 886 человек. Из них 1,5 тысячи трудоустроились благодаря дополнительно введенным рабочим местам.

Уволились за этот же период 41 221 человек. Из них 32 505 сотрудников написали заявления «по собственному желанию».

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