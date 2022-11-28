31-летняя Татьяна Фисенко пропала в Омске после поездки в такси

Фото: «Доброспас-Омск»

После поездки в такси 27 ноября в Омске пропала 31-летняя Татьяна Фисенко. Сообщение об этом появилось в группе «Доброспас-Омск» во Вконтакте.

Женщина исчезла 27 ноября в районе 14.00 после того, как села в такси. Она должна была уехать от дома №3 по улице Степанца до дома № 24 по улице Серова. Но на конечную точку омичка не прибыла.

Из особых примет: была одета в красную куртку, темно-фиолетовую шапку, оранжевые кроссовки, серые брюки. Может нуждаться в медицинской помощи.

Если кто-то видел ее или знает о местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.

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