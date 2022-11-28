Пятиэтажка из 120-ти «однушек» появится в Ленинском округе Омск

В пятиэтажке собираются разместить 120 квартир.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ленинском округе Омск появится пятиэтажное здание, состоящее из 120-ти однокомнатных квартир. Разрешение на строительство выдал департамент архитектуры.
Фундамент под строение забьют на улице 1-й Красной Звезды в Ленинском округе. Общая площадь застройки составит 4,1 тысячи квадратов, суммарная площадь квартир – 3,7 тысячи квадратов.
Возведением жилого здания займется ООО «Зодиак».
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