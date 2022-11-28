В Ачаирском завершены поиски 34-летнего омича

Поисковые работы происходили в Омском районе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Поиски 34-летнего омича в поселке Ачаирском завершены. Об этом сообщают волонтеры отряда «ДоброСпас-Омск».
Пропавший 19 ноября мужчина был найден мертвым. Спасательная операция происходила совместно с сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, что в Омской области продолжаются поиски 15-летней Ангелы Филипповой из Лесосибирска. Девочка исчезла 17 ноября.
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