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НовостиОбщество28 ноября 2022 4:16

В Ачаирском завершены поиски 34-летнего омича

Мужчину обнаружили мертвым
Виктория КОВЕРНЕВА
Поисковые работы происходили в Омском районе.

Поисковые работы происходили в Омском районе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поиски 34-летнего омича в поселке Ачаирском завершены. Об этом сообщают волонтеры отряда «ДоброСпас-Омск».

Пропавший 19 ноября мужчина был найден мертвым. Спасательная операция происходила совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что в Омской области продолжаются поиски 15-летней Ангелы Филипповой из Лесосибирска. Девочка исчезла 17 ноября.

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