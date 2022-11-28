16-летний пропавший парень найден живым в Омске

Фото: «ДоброСпас-Омск»

27 ноября поисковой отряд «ДоброСпас-Омск» объявил о завершении поисков 16-летнего Евгения. Парень пропал 24 ноября.

Все три дня о нем не было известно ничего. И только накануне поисковики сообщили, что нашли омичам живым.

Между тем, в регионе продолжаются поиски 15-летней Ангелы Филипповой из Лесосибирска. Девочка исчезла 17 ноября. Предположительно, она может находиться в Омской области. Если кто-то знает о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Особые приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения была одета в тёмно-синюю куртку, чёрные брюки и белые кроссовки.

Фото: «ДоброСпас-Омск»

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