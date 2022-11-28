Аномальные морозы сохранятся в Омской области до 30 ноября

Омичам рекомендуют воздержаться от дальних поездок и длительного нахождении на улице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рабочая неделя в Омской области начинается с морозов, которые сохранятся до конца календарной осени. Синоптики предупреждают жителей об аномальных ночных температурах.

- По 30 ноября по Омской области ожидается аномально холодная погода, - уточняют в Обь-Иртышском управлении.

Дневные температуры поднимутся не выше -15 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до -35.

Спасатели рекомендуют в этот период воздержаться от продолжительного пребывания на улице, от дальних и длительных поездок.

- При прогреве автомобиля ни в коем случае не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства. Будьте осторожны при использовании обогревательных электроприборов и эксплуатации отопительных печей, - напоминают в ГУ МЧС России по Омской области.

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