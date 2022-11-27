Рабочая неделя в Омской области начнется с аномальных морозов

Синоптики напоминают, что в этом ноябре температура воздуха ниже на 10 градусов средней климатической нормы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Обь-Иртышского управления гидромеорологии прогнозируют в ночь с 27 на 28 ноября понижение температуры воздуха до -27…-32 градусов, местами температура будет опускаться до -38.

Следующим днем ожидается температура воздуха от -19 до -24 градусов. Морозы сохранятся на территории Омской области и следующим днем, 28 ноября. Этой ночью ожидаются морозы до -35 градусов. Днём будет -18…-23 градуса.

29 ноября температура ночью местами может опускаться до -33 градусов, в среднем по области ожидается -26 градусов, днём — -15…-20 градусов. Возможна изморозь, а на дорогах - гололёдица. Отметим, что из-за аномальных холодов в регионе объявили штормовое предупреждение.

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