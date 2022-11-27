С начала года в Омской области появились на свет 12 176 младенцев

В Омске с начала года на свет появилось 7 057 младенцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистики Омской области опубликовали свежие цифры относительно рождаемости в регионе. За девять месяцев 2022 года в Омской области родилось 6283 мальчика и 5893 девочки. При этом в областном центре в текущем году появилось на свет 7057 младенцев, то есть уровень рождаемости по сравнению с прошлым годом упал - с показателя 9 до 8,4 (количество новорожденных на каждую 1 000 человек населения региона). Для сравнения - в 2017 году за все 365 дней родилось свыше 22 тысяч младенцев.

Несколько лет подряд лидирует в рождаемости Москаленский район, где на 1000 жителей - 12 родившихся. Но в 2021 году на первое место вышел Исилькульский район.

Средний возраст матери при рождении ребенка составил 29 лет. То есть омские матери становятся старше, в том числе за счет рождения вторых, третьих и последующих детей. В 2021 году только 7 омичек стали мамами в возрасте 14 лет и моложе.

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