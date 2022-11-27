В Омске легковушка влетела в грейдер, который чистил дорогу

Фото: пресс-службы МВД России по Омской области.

26 ноября в 00:55 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Госавтоинспекторы по прибытии на место происшествия установили, что водитель легковушки влетел в трактор.

- Мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», двигаясь по улице Кирова в районе дома № 206 допустил столкновение с трактором «Автогрейдер» под управлением мужчины 1984 года рождения, осуществляющим дорожные работы. В результате ДТП пассажир автомобиля «Датсун», мужчина 2002 года рождения, доставлен в медицинское учреждение, - рассказали полицейские.

Фото: пресс-службы МВД России по Омской области.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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