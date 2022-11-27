В последнее воскресенье ноября губернатор Бурков поздравил омичек с Днем матери

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Сегодня утром губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский поздравили жителей региона с Днем матери.
- Сегодня принимают поздравления те, благодаря кому на земле продолжается жизнь. Матери незримой, но крепкой нитью связаны со своими детьми. Рядом мама или далеко, мы всегда чувствуем её любовь и поддержку. Пока она заботится, дает советы, волнуется, каждый человек, сколько бы ни было ему лет, остается любимым ребенком. В судьбе каждого место мамы исключительно. Обладая удивительной способностью заменять других, она остается незаменимой и единственной. Берегите своих мам! Всем омичкам, воспитывающим детей, желаем счастья и любви! Пусть ваше сердце всегда будет спокойно за ваших сыновей и дочерей!, - говорится в поздравлении первых лиц региона.
Также глава региона отметил, что не все сыновья из-за мобилизации смогли подзравить своих матерей.
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