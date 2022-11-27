Два округа в Омске 30 ноября останутся без воды

В Омске с 28 по 30 ноября пройдут масштабные отключения холодного водоснабжения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Омскводоканал» сообщил о грядущем отключении нескольких омских улиц от холодного водоснабжения из-за ремонтных работ.

В этот день с 11:00 до 19:00 воды не будет в домах №№ 37 и 47 по улице Арктической, №№ 17а и 17/1 по улице 8-й Ремесленной, в доме № 123 по улице Гусарова, в средней школе по улице 6-й Ремесленной, дом 13, на проезде Гусарова, 119, 121 и по улице Чернышевского, 21, 23, 82. Последние здания принадлежат детсаду и яслям. Наверняка, прием детей также будет отменен в этот день.

Кроме того, 30 ноября с 10:00 до 14:00 пройдет ремонт насосной станции на улице Харьковской. Из-за этого водоснабжение перекроют по следующим адресам:

- улица Харьковская, 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2;

- Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2;

- Свободы, 45, 54, одно из зданий принадлежит школе;

- ЦТП-712 МП, ЦТП-714 МП «Тепловая компания».

Машина с питьевой водой будет установлена с 10-00 до 14-00 часов на улице Свободы, 54. В «Омскводоканале» приносит извинения за временные неудобства.

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