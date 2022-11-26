Фонд капремонта не нашел подрядчика для ремонта двух омских домов

Итоги аукциона подвели 24 ноября. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Для ремонта двух омских домов не нашел подрядчика Фонд капремонта Омской области. Об этом сообщает НГС55.

Два исторических объекта, расположенных на улице Горной, не заинтересовали ни одну из строительных компаний, хотя цены на работы были не низкими.

Здания, построенные в 1914–1916 годах и ранее принадлежали Омскому сельскохозяйственному училищу. Их капремонт оценили в 26 млн и 19 млн рублей.

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