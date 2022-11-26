Омский завод масел и СОЖ планирует войти в экономическую зону «Авангард»

Фото: телеграм-канал Дмитрия Ушакова

В особую экономическую зону «Авангард» планирует войти Омский завод масел и СОЖ. Об этом сообщил зампред омского правительства Дмитрий Ушаков.

- ОмЗМС — это реальное производство, которое уже является импортозаместителем, а благодаря возможностям ОЭЗ может расширить географию своего присутствия. Единогласно было принято решение поддержать заявку будущего резидента. Все необходимые документы будут подготовлены и направлены в Минэкономразвития РФ, - написал в своем телеграм-канале чиновник.

Бизнес-план был одобрен со стороны омского правительства. Предполагается, что в северной промзоне Омска появится новый цех ОмЗМС на 30 рабочих мест. Инвестировать в проект компания планирует 120 млн рублей.

Напомним, первыми резидентами ОЭЗ были заявлены «Газпромнефть», ГК «Титан» и Омский электромеханический завод. Пока начать воплощение в жизнь проекта ужалось лишь у «Газпрома».

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