Вячеслав Тюгаев стал мэром Горьковского поселения в Омской области

Постоянного руководителя в поселении не было несколько лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэром Горьковского поселения в Омской области стал Вячеслав Тюгаев. Об этом сообщает «Новый Омск».

Его оппонентом была Евгения Мороз. Но победа досталась казачьему атаману, который заручился поддержкой правящей партии.

Отмечается, что Тюгаев стал четвертым за последние два года главой Горьковского поселения. Постоянного руководителя местной администрации не было с декабря 2020 года, когда в отставку по собственному желанию ушел Юрий Копчак.

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