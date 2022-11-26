Все участники СВО получат по 100 тысяч рублей из бюджета Омской области

Выплаты получат все омские военнослужащие, находящиеся на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 26 ноября начинает действовать указ, подписанный главой омского региона, о единовременной выплате всем участникам СВО.

Ранее такая привилегия действовала в отношении исключительно мобилизованных. Теперь деньги смогут получить все те, кто ушел из Омской области на фронт.

Напомним, о решении единовременно выплатить 100 тысяч рублей всем омичам, являющимся участниками специальной военной операции на Украине, губернатор анонсировал 20 ноября.

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