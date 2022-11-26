Глава Одесского района рассказа омскому губернатору Александру Буркову о поездке в Стаханов

В луганском Стаханове глава Одесского района Евгений Журавлев пробыл две недели. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На территорию новых российских регионов был доставлен гуманитарный груз из Омской области. В экспедиции принял участие глава Одесского района Евгений Журавлев, который по возвращении на Родину рассказал Александру Буркову об обстановке на линии фронта.

- Было доставлено большое количество сезонной одежды для наших бойцов, продуктов питания, и всего необходимого как для бытовых условий. Большое дело - это доставка специализированных автомобилей: УАЗы повышенной проходимости, которые действительно в нынешних погодных условиях очень неприхотливы, но нужны в работе, - рассказал Журавлев.

Без внимания на территории ЛНР не осталась медицинская рота «Омь». Врачи-добровольцы получили большое количество медикаментов и изделий медицинского назначения.

- Девчонки и парни из медицинской роты тоже выполняют героическую работу: хрупкие девчонки на самом деле, как в стихах, — и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Они с крепким характером также спасают жизни нашим ребятам, - поведал глава района.

Как отметил губернатор, поддержка техническая сейчас необходима молодым российским областям. Строительные материалы, техника. Но также важно морально поддерживать дух бойцов, которые ушли на фронт из Омской области.

- Здесь вообще нужно сказать большое спасибо нашему бизнесу, которые помогали и поддерживали, даже налоговая служба собирала гуманитарную помощь и также отправляли. Структуры Правительства и администрации районов оказывают большую поддержку. Ну а письма передавали? Тут-то какая реакция, - уточнил глава региона.

Журавлев пояснил, что среди гуманитарки были именные посылки из дома солдатам. Огромное количество писем от родных было доставлено землякам. Постарались и омские школьники, которые писали записки.

- Практически все их и забрали с собой, сказали, что вернутся домой обратно с этими письмами и постараются связаться с этими ребятами, которые эти письма писали. Это такая важная часть поддержки для всех ребят. У них боевой дух - высочайший, - рассказал руководитель муниципалитета.

Губернатор поблагодарил главу Одесского района за участие с коллегами в и рискованной операции по доставке на линию фронта гуманитарного груза, техники, которая необходима омским подразделениям, отметив особую значимость и ответственность данной миссии.

С гуманитарной миссией представители Омской области проехали по всем ремонтируемым объектам в подшефном городе Стаханов, где работают также омские специалисты, обсудили с донбасскими коллегами направления дальнейшей деятельности и организационные вопросы по выполнению первостепенных задач, связанных с закрытием теплового контура зданий, ремонту кровель.

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