Белки, жиры и углеводы: здоровые советы омского врача

У каждого человека есть базовая потребность в энергии: тот ежедневный минимум калорий, который обеспечивает работу всех внутренних органов и поддержание температуры тела.

Остальные калории, поступающие в организм, расходуются при двигательной активности, либо если человек ведет малоподвижный образ жизни, откладываются про запас в виде жира.

Для расчета суточной калорийности рациона, необходимо учитывать рост, вес, возраст и пол человека.

Соотношение белков, жиров и углеводов - 15:30:55. Белковую пищу лучше употреблять на завтрак и обед, углеводы - вечером.

Витамины и микроэлементы также играют существенную роль, являясь незаменимыми участниками химических реакций и физиологических процессов в организме.

Выделяют 3 принципа рационального питания, благодаря которым происходит более полное усвоение питательных веществ:

- Умеренность;

- Разнообразие;

- Правильный режим питания.

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