Белки, жиры и углеводы: здоровые советы омского врача

У каждого человека есть базовая потребность в энергии: тот ежедневный минимум калорий, который обеспечивает работу всех внутренних органов и поддержание температуры тела.
Остальные калории, поступающие в организм, расходуются при двигательной активности, либо если человек ведет малоподвижный образ жизни, откладываются про запас в виде жира.
Для расчета суточной калорийности рациона, необходимо учитывать рост, вес, возраст и пол человека.
Соотношение белков, жиров и углеводов - 15:30:55. Белковую пищу лучше употреблять на завтрак и обед, углеводы - вечером.
Витамины и микроэлементы также играют существенную роль, являясь незаменимыми участниками химических реакций и физиологических процессов в организме.
Выделяют 3 принципа рационального питания, благодаря которым происходит более полное усвоение питательных веществ:
- Умеренность;
- Разнообразие;
- Правильный режим питания.
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