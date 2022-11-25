В Омске с 1 декабря вырастут тарифы на воду для населения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области утвердила новые тарифы на воду. Они начнут действовать с 1 декабря 2022 года.

Питьевая вода для населения обойдется в 21,65 рублей/куб.м. Тариф на водоотведение составит 23,18 рубля/куб.м.

Действовать новые тарифы будут до 1 июля 2024 года.

Напомним, ранее РЭК Омской области утвердила новые тарифы на природный газ для населения.

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