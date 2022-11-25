Районный центр в Омской области возглавил бывший казачий атаман

Ранее Тюгаев также занимал пост председателя избирательной комиссии по Горьковскому району
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне депутаты совета Горьковского городского поселения в Омской области избрали нового главу администрации. Им стал бывший казачий атаман Вячеслав Тюгаев.
На пост главы Горьковского претендовали два кандидата - Вячеслав Тюгаев и Евгения Морозова. Первого поддержало местное отделение «Единой России». Депутаты проголосовали - победа Тюгаева.
Тюгаев, поддержанный единороссами, был также председателем избирательной комиссии по Горьковскому району. Данные на сайте избирательной комиссии Омской области еще не обновили, связи с чем он до сих пор им значится.
- Работа у главы городского поселения есть всегда. И я думаю, что Вячеслав Николаевич к ней готов. Будем, по возможности, помогать ему, - цитирует газета «Горьковский вестник» главу района, который также присутствовал на заседании совета в день выборов.
Отметим, ранее новоизбранный глава райцентра был атаманом Горьковского станичного казачьего общества (организация на данный момент ликвидирована).
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