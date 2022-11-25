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НовостиПолитика25 ноября 2022 12:28

Районный центр в Омской области возглавил бывший казачий атаман

Его кандидатуру поддержали местные единороссы
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Ранее Тюгаев также занимал пост председателя избирательной комиссии по Горьковскому району

Ранее Тюгаев также занимал пост председателя избирательной комиссии по Горьковскому району

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне депутаты совета Горьковского городского поселения в Омской области избрали нового главу администрации. Им стал бывший казачий атаман Вячеслав Тюгаев.

На пост главы Горьковского претендовали два кандидата - Вячеслав Тюгаев и Евгения Морозова. Первого поддержало местное отделение «Единой России». Депутаты проголосовали - победа Тюгаева.

Тюгаев, поддержанный единороссами, был также председателем избирательной комиссии по Горьковскому району. Данные на сайте избирательной комиссии Омской области еще не обновили, связи с чем он до сих пор им значится.

- Работа у главы городского поселения есть всегда. И я думаю, что Вячеслав Николаевич к ней готов. Будем, по возможности, помогать ему, - цитирует газета «Горьковский вестник» главу района, который также присутствовал на заседании совета в день выборов.

Отметим, ранее новоизбранный глава райцентра был атаманом Горьковского станичного казачьего общества (организация на данный момент ликвидирована).

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