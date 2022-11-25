В Омске в 2023 году реконструируют Театральную площадь и улицу Думскую

На ремонт дорог по нацпроекту в 2023 году планируют потратить более 672 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году центре Омска отремонтируют две улицы на сэкономленные средства при проведении аукционов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в мэрии.

Сэкономленные средства в размере 42,5 миллионов рублей направят на реконструкцию улицы Думской и Театральной площади.

В следующем году в Омске по нацпроекту проведут комплексный ремонт дублера Волгоградской и улиц Серова, Будёркина, Петра Осьминина, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Романенко, Бородина, Вавилова, Интернациональной, Перелета, Шаронова и Партизанской.

Напомним, на данные ремонтные работы в 2023 году будет выделено более 672 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

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