Заксобрание приняло дефицитный бюджет Омской области на 2023 год

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня депутаты Законодательного Собрания Омской области в первом чтении приняли проект бюджета на 2023 и на последующие годы.

В 2023 году доходы бюджета составят 124 миллиарда рублей, а расходы - 128,3 миллиарда рублей. Первоначально власти планировали, что они будут на уровне 120,7 и 123,2 миллиардов рублей соответственно.

В связи с увеличением доходной и расходной части дефицит бюджета вырос с 2,4 до 4,3 миллиарда рублей.

- Областной бюджет на 2023 год стабильнее и устойчивее, чем первоначальный бюджет 2022 года, - отметил глава регионального минфина Вадим Чеченко.

Напомним, парламентарии одобрили закон об освобождении мобилизованных и ветеранов боевых действий от транспортного налога.

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