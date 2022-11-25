В Омске за сутки сгорели четыре автомобиля

Фото: УМВД России по Омской области
Четыре автомобиля сгорели за минувшие сутки в Омске. Об этом сообщает РИА «ОмскИнформ».
По данным издания, два пожара произошло в Кировском округе. Первый сигнал о возгорании припаркованной на обочине машины в МЧС поступил 06.46. Ликвидировать огонь удалось лишь в 07.57. Второе авто тушили возле дома. Пожар повредил навесное оборудование моторного отсека, лобовое стекло, приборную панель и обшивку салона.
Еще два происшествия зафиксированы в Советском округе. Там автомобили горели в гараже и на стоянке.
Спасатели также тушили пожары в Калачиснком и Колосовском районе. Там от огня пострадали две единицы легкового транспорта.
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